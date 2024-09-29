Жителей Липецкой области предупредили о воздушной опасности
В Липецкой области объявили желтый уровень воздушной опасности, сообщил в телеграм-канале губернатор Игорь Артамонов.
В предыдущий раз сигнал воздушной опасности на территории Липецкой области действовал 12 сентября. Тогда желтый уровень воздушной опасности объявляли три дня подряд: с 10 по 12 сентября.
Атака украинских беспилотников в ночь на 10 сентября стала одной из самых массированных с начала военной операции. Минобороны сообщило о перехвате 144 беспилотников.
Под ударом оказались девять регионов. Четыре дрона были сбиты над Липецкой областью. Артамонов сообщил тогда, что украинские беспилотники были подавлены в Елецком районе, Липецком и Воловском муниципальных округах.
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