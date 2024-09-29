 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Жителей Липецкой области предупредили о воздушной опасности

Сюжет
Военная операция на Украине

В Липецкой области объявили желтый уровень воздушной опасности, сообщил в телеграм-канале губернатор Игорь Артамонов.

В предыдущий раз сигнал воздушной опасности на территории Липецкой области действовал 12 сентября. Тогда желтый уровень воздушной опасности объявляли три дня подряд: с 10 по 12 сентября.

В трех районах Липецкой области сбили украинские дроны
Политика

Атака украинских беспилотников в ночь на 10 сентября стала одной из самых массированных с начала военной операции. Минобороны сообщило о перехвате 144 беспилотников.

Под ударом оказались девять регионов. Четыре дрона были сбиты над Липецкой областью. Артамонов сообщил тогда, что украинские беспилотники были подавлены в Елецком районе, Липецком и Воловском муниципальных округах.

В США ученые назвали сценарий исчезновения жизни на Земле

Вучич назвал наиболее вероятный мирный сценарий для Украины

МЦД продлят до Калужской, Смоленской и Ярославской областей

Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело на Илью Варламова

Зеленский сказал Трампу, что бои не закончатся до выборов в США

Лукашенко пообещал создать белорусский мобильный телефон

Умерла актриса Мэгги Смит

ФСБ завела уголовные дела против зарубежных корреспондентов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Липецкая область Игорь Артамонов Воздушная тревога дроны ВСУ
Материалы по теме
Губернатор сообщил о подавлении дронов в Липецкой области
Политика
В трех районах Липецкой области сбили украинские дроны
Политика
Власти Липецкой области назвали размер выплаты за разрушенные дома
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 сентября
EUR ЦБ: 103,47 (+0,28) Инвестиции, 27 сен, 18:09 Курс доллара на 28 сентября
USD ЦБ: 92,71 (+0,31) Инвестиции, 27 сен, 18:09
Гусев сообщил о падении сбитых дронов в ВоронежеПолитика, 04:48
В Госдуме допустили увеличение маткапитала в 2025 году до ₽646 тыс.Общество, 04:26
Лавров исключил продажу Турцией С-400 без разрешения РоссииПолитика, 04:18
Жителей Липецкой области предупредили о воздушной опасностиПолитика, 03:49
Воронежский губернатор заявил об отражении атаки дроновПолитика, 03:44
Иран потребовал созвать срочное заседание Совбеза ООНПолитика, 03:37
В Минске сообщили о бегстве десятков тысяч украинцев из ЕС в БелоруссиюПолитика, 03:02
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Журналистку вывели со встречи с Санду из-за русского языкаПолитика, 02:47
Алаудинов рассказал о мошенниках, представлявшихся бойцами «Ахмата»Политика, 02:45
Самолет экстренно сел в Ульяновске из-за смерти пассажира в туалетеОбщество, 02:42
Лавров оценил понимание Западом сигнала о ядерной доктринеПолитика, 02:19
Голубев сообщил о массированной атаке дронов на севере Ростовской областиПолитика, 02:05
В работе TikTok возник сбойОбщество, 01:53
ТАСС узнал, что в деле Иванова может появиться новое обвинениеОбщество, 01:14