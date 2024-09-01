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Военная операция на Украине ,  
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В трех районах Липецкой области сбили украинские дроны

Сюжет
Военная операция на Украине

Дроны Вооруженных сил Украины были сбиты в трех районах Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов в своем телеграм-канале.

По его словам, беспилотники сбили в Грязинском районе, Липецком и Становлянском муниципальном округе.

«Жертв и пострадавших нет. Угроза атаки БПЛА сохраняется.Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности.», — написал губернатор.

В ночь на 1 сентября красный уровень атаки дронов был объявлен на территории Липецка, Липецкого и Становлянского МО, а также Грязинского и Усманского районов.

Глава Липецкого района рассказал о последствиях атаки дронов
Политика
Фото:toduadv / Telegram

Этой ночью об отражении атак дронов отчитались также власти Московской, Курской и Воронежской областей. Над Брянской областью, по словам губернатора Александра Богомаза, за час сбили 12 беспилотников.


 

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Теги
Игорь Артамонов Липецкая область дроны ВСУ
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