В трех районах Липецкой области сбили украинские дроны
Дроны Вооруженных сил Украины были сбиты в трех районах Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов в своем телеграм-канале.
По его словам, беспилотники сбили в Грязинском районе, Липецком и Становлянском муниципальном округе.
«Жертв и пострадавших нет. Угроза атаки БПЛА сохраняется.Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности.», — написал губернатор.
В ночь на 1 сентября красный уровень атаки дронов был объявлен на территории Липецка, Липецкого и Становлянского МО, а также Грязинского и Усманского районов.
Этой ночью об отражении атак дронов отчитались также власти Московской, Курской и Воронежской областей. Над Брянской областью, по словам губернатора Александра Богомаза, за час сбили 12 беспилотников.
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