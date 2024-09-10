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Губернатор сообщил о подавлении дронов в Липецкой области
Дроны были подавлены в Елецком районе, Липецком и Воловском муниципальных округах Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, никто не пострадал.
«На месте падения обломков работают спецслужбы», — написал он в телеграм-канале.
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