В Минске сообщили о бегстве десятков тысяч украинцев из ЕС в Белоруссию
Десятки тысяч украинцев бегут из стран Европы в Белоруссию, заявил глава МИД республики Максим Рыженков в ходе выступления на Генассамблеи ООН.
«Только через белорусскую границу из Евросоюза с начала конфликта переместилось более 250 тысяч украинцев. Это официальные цифры погранслужбы», — сказал Рыженков.
По его словам, ежемесячно в Белоруссию прибывают 12-15 тыс. человек. Министр назвал «выталкивание» мигрантов в республику еще одной «грязной страницей в книге европейской демократии».
Также Рыженков раскритиковал новый польский закон, расширяющий спектр легального применения огнестрельного оружия военнослужащими в отношении беженцев.
В июне 2024 года Евросоюз продлил до 2026 года действие специального механизма приема украинских беженцев. Так, они находятся под временной защитой и пользуются одинаковыми правами на всей территории ЕС: получают медицинскую и социальную помощь, доступ к образованию для детей и к рынку труда для взрослых.
Однако в сентябре The Guardian рассказала о сокращении помощи украинским беженцам в Европе, и о том, что они по всей Европе сталкиваются с бюрократическими препятствиями, которые не позволяют получить доступ к помощи, гарантированной законами Европейского союза (ЕС).
В частности, в Польше, которая приняла около 1 млн украинских беженцев, общественное мнение изменилось из опасений трат на социальные выплаты украинцам. В сентябре 2024 года страна призвала отменить льготы ЕС для мужчин призывного возраста, заявив, что это поощряет уклонистов от призыва на Украине.
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