МИД Белоруссии заявил о вмешательстве Запада в дела страны перед выборами

Западные страны продолжают вмешиваться во внутренние дела Белоруссии на фоне предстоящих в стране выборов президента, заявил «РИА Новости» белорусский министр иностранных дел Максим Рыженков.

По его словам, это вмешательство началось после того, как действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые был избран на высший пост в стране.

Рыженков подчеркнул, что в основных документах ООН прописан принцип недопустимости вмешательства в дела других государств. Он отметил, что в Белоруссии не было «войн, конфликтов, внутренних социальных потрясений», с которыми столкнулись «многие государства вокруг». Страна «живет себе мирно и развивается стабильно на протяжении 30 лет», заключил министр.

Выборы президента в Белоруссии должны пройти до 20 июля 2025 года.

Лукашенко 70 лет, он занимает пост с 1994 года и в июле отметил 30-летие своего президентства. Последние президентские выборы в Белоруссии прошли в 2020 году, после очередного избрания Лукашенко в стране начались протесты. Белорусская оппозиция, а также США и страны Евросоюза не признали итоги выборов.

В феврале этого года Лукашенко заявил о намерении участвовать в предстоящих выборах.