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Политика ,  
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Оппозицию Молдавии заподозрили в финансировании через Промсвязьбанк

У оппозиции Молдавии прошли обыски по подозрению в финансировании через ПСБ
Полиция Молдавии провела обыски у оппозиционных сил, связанных с Иланом Шором, их заподозрили в финансировании через российский Промсвязьбанк. Шор назвал произошедшее «очередным спектаклем»
Фото: Poliția Republicii Moldova / Wikipedia
Фото: Poliția Republicii Moldova / Wikipedia

Полиция Молдавии провела обыски у оппозиционных сил, связанных с лидером блока «Победа» Иланом Шором, по подозрению в финансировании через российский Промсвязьбанк (ПСБ), передает телеканал TV8.

Оппозиционеры должны были ежемесячно получать оплату «за митинги, протесты и другие мероприятия, связанные с президентскими выборами», считают правоохранители. Для упрощения этих платежей были открыты счета в российском ПСБ, находящемся под санкциями.

«Деньги были переведены в российских рублях через приложение Промсвязьбанка, а затем конвертированы в иностранную валюту, — считают в Антикоррупционной прокуратуре республики. — Суммы варьируются от 10 тыс. до 155 тыс. руб., что эквивалентно 1,8–27,9 тыс. леев».

В ходе обысков были изъяты документы, мобильные телефоны и другие предметы, имеющие значение для расследования, отмечает TV8.

Промсвязьбанк не ответил на запрос РБК.

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Илан Шор

Шор называл «очередным спектаклем» прошедшие обыски. «На этом и строится режим Майи Санду: все, начиная с нее, делают вид, что работают. Ждем новых грандиозных отчетов. Например, как служба охраны Санду отбила нападение инопланетян», — написал он в телеграм-канале.

Шор — основатель одноименной пророссийской партии, которую в июне 2023 года Конституционный суд Молдавии признал незаконной. Бизнесмен покинул республику на фоне уголовного преследования: в 2017 году он получил семь с половиной лет по обвинению в выводе $1 млрд через молдавскую банковскую систему. В апреле 2023 года Апелляционный суд заочно приговорил его к 15 годам лишения свободы по тому же делу.

В последние годы он жил в Израиле, что не помешало ему в 2019 году стать членом парламента Молдавии, но в апреле 2023 года его лишили мандата. В мае он сообщил, что получил российский паспорт.

Бизнесмен женат на российской певице Жасмин, ее настоящее имя — Сара Шор.

Выборы президента Молдавии запланированы на 20 октября. В последний день подачи заявок Центризбирком отклонил кандидатуру парламентского депутата Василия Боля, в частности из-за связей с блоком «Победа». Он планировал выдвигаться в качестве независимого кандидата.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
При участии
Евгения Чернышова
Россия Молдавия оппозиция Промсвязьбанк
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