Кандидатке в мэры Кишинева запретили выступать на русском языке

Депутату парламента Молдавии от оппозиционной Партии коммунистов Диане Караман запретили выступить на русском языке во время предвыборных дебатов в эфире канала Moldova1. Об этом Караман заявила на видеозаписи, которая есть в распоряжении издания «Sputnik Молдова».

«На общественном телеканале и радио Moldova1 меня, как кандидата в генеральные примары (мэр) муниципия Кишинева, лишили права высказать свою позицию в отношении нашего видения развития столицы только потому, что я говорила на русском языке», — сказала она.

По словам Караман, запрет осуществлен по указанию кандидата от правящей партии PAS Лилиана Карпа.

Другой русскоязычный кандидат от Гражданского конгресса Михаил Полянский призвал бойкотировать дебаты на Moldova1.

В декабре 2022 года в Молдавии приостановили действие лицензий на трансляцию шести русскоязычных телеканалов — «Первый в Молдове», РТР, Accent TV, «НТВ Молдова», ТВ6 и «Орхей ТВ». Служба разведки и безопасности Молдавии 24 октября попросила заблокировать сайты, «изменяющие информационное пространство». В них вошли российские телеканалы — «Царьград», «Мир 24», RT, НТВ, а также сайты ВГТРК и «Вестей».

В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ограничение доступа к сайтам русскоязычных телеканалов в Молдавии грубейшим нарушением свободы слова и прав молдавских граждан на доступ к информации на русском языке. Захарова считает, что для правительства Молдавии на первом месте стоят «русофобские установки западных кураторов», а не интересы народа.