 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Кандидатке в мэры Кишинева запретили выступать на русском языке

Кандидатке в мэры Кишинева Диане Караман запретили выступать на русском языке

Депутату парламента Молдавии от оппозиционной Партии коммунистов Диане Караман запретили выступить на русском языке во время предвыборных дебатов в эфире канала Moldova1. Об этом Караман заявила на видеозаписи, которая есть в распоряжении издания «Sputnik Молдова».

«На общественном телеканале и радио Moldova1 меня, как кандидата в генеральные примары (мэр) муниципия Кишинева, лишили права высказать свою позицию в отношении нашего видения развития столицы только потому, что я говорила на русском языке», — сказала она.

По словам Караман, запрет осуществлен по указанию кандидата от правящей партии PAS Лилиана Карпа.

Другой русскоязычный кандидат от Гражданского конгресса Михаил Полянский призвал бойкотировать дебаты на Moldova1.

В декабре 2022 года в Молдавии приостановили действие лицензий на трансляцию шести русскоязычных телеканалов — «Первый в Молдове», РТР, Accent TV, «НТВ Молдова», ТВ6 и «Орхей ТВ». Служба разведки и безопасности Молдавии 24 октября попросила заблокировать сайты, «изменяющие информационное пространство». В них вошли российские телеканалы — «Царьград», «Мир 24», RT, НТВ, а также сайты ВГТРК и «Вестей».

В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ограничение доступа к сайтам русскоязычных телеканалов в Молдавии грубейшим нарушением свободы слова и прав молдавских граждан на доступ к информации на русском языке. Захарова считает, что для правительства Молдавии на первом месте стоят «русофобские установки западных кураторов», а не интересы народа.

Программа развития РБК Pro Лидерство: первый навык
Теги
Молдавия Кишинев русский язык коммунисты выборы мэра
Материалы по теме
Захарова пообещала ответ на блокировку русскоязычных СМИ в Молдавии
Политика
Украине и Молдавии предложили статус наблюдателей в Европарламенте
Политика
МИД заявил о вытеснении русского контента из СМИ в Молдавии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

До открытия выставки-форума «Россия»

Реклама, Выставка "Россия"

Лента новостей
Курс евро на 28 октября
EUR ЦБ: 98,35 (-0,39) Инвестиции, 27 окт, 15:58 Курс доллара на 28 октября
USD ЦБ: 93,22 (-0,34) Инвестиции, 27 окт, 15:58
Аэропорт Махачкалы возобновит работу в ближайшие дни Политика, 03:54
Команда из россиян и украинцев выиграла главный турнир по Dota 2 Спорт, 03:37
Шойгу прибыл в Пекин для участия в Сяньшанском форуме по безопасности Политика, 03:35
Иордания запросила у США комплексы ПВО Patriot из-за угрозы беспилотников Политика, 03:19
В городах и районах Дагестана усилили меры безопасности Политика, 03:19
Как делают уборку на промышленных предприятиях РБК и Karcher, 03:10
ЦАХАЛ сообщила об ударе по военной инфраструктуре в Сирии Политика, 02:40
Digital MBA от РБК: онлайн-курс для управленцев
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Узнать подробнее
Кандидатке в мэры Кишинева запретили выступать на русском языке Политика, 02:38
«Билайн», «Мегафон» и Tele2 перестанут взымать плату за раздачу интернета Бизнес, 02:13
Ферстаппен установил рекорд «Формулы-1» по количеству побед за сезон Спорт, 01:49
В ходе беспорядков в аэропорту Махачкалы пострадали 20 человек Общество, 01:34
В Москве в результате ДТП на МСД загорелся автомобиль Общество, 01:17
«Это позор». Кто получит «Золотой мяч» Спорт, 01:05
Москалькова заявила, что беспорядки в Махачкале разжигают рознь Политика, 01:04