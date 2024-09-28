МЧС показало кадры разбора завалов после взрыва на заправке в Дагестане
МЧС опубликовало кадры разбора завалов на месте взрыва на автозаправке в пригороде Махачкалы.
Взрыв произошел вечером накануне, 27 сентября. По последним данным, погибли 13 человек, в том числе двое детей, еще 23 пострадали.
При взрыве здание заправки было разрушено, несколько машин повреждены. В Дагестане 28 сентября объявили днем траура.
Следственный комитет возбудил дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни (ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса), она предусматривает до десяти лет лишения свободы. Глава республики Сергей Меликов рассказал, что на заправке, где произошел взрыв, ранее «были выявлены нарушения», однако их устранили.
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