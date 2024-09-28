 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

МЧС показало кадры разбора завалов после взрыва на заправке в Дагестане

МЧС показало кадры разбора завалов после взрыва на заправке в Дагестане
Video

МЧС опубликовало кадры разбора завалов на месте взрыва на автозаправке в пригороде Махачкалы.

Взрыв произошел вечером накануне, 27 сентября. По последним данным, погибли 13 человек, в том числе двое детей, еще 23 пострадали.

При взрыве здание заправки было разрушено, несколько машин повреждены. В Дагестане 28 сентября объявили днем траура.

СК не нашел следов взрывчатки на заправке в Дагестане
Общество
Фото:Гянжеви Гаджибалаев / ТАСС

Следственный комитет возбудил дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни (ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса), она предусматривает до десяти лет лишения свободы. Глава республики Сергей Меликов рассказал, что на заправке, где произошел взрыв, ранее «были выявлены нарушения», однако их устранили.

В США ученые назвали сценарий исчезновения жизни на Земле

Вучич назвал наиболее вероятный мирный сценарий для Украины

МЦД продлят до Калужской, Смоленской и Ярославской областей

Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело на Илью Варламова

Зеленский сказал Трампу, что бои не закончатся до выборов в США

Лукашенко пообещал создать белорусский мобильный телефон

Умерла актриса Мэгги Смит

ФСБ завела уголовные дела против зарубежных корреспондентов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Дагестан Махачкала АЗС взрыв завалы МЧС
Материалы по теме
СК возбудил уголовное дело по факту взрыва на АЗС в Махачкале
Общество
Семьям погибших при взрыве на заправке в Дагестане выплатят по 1 млн руб.
Общество
Число погибших при взрыве на заправке в Дагестане выросло до 13 человек
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 сентября
EUR ЦБ: 103,47 (+0,28) Инвестиции, 27 сен, 18:09 Курс доллара на 28 сентября
USD ЦБ: 92,71 (+0,31) Инвестиции, 27 сен, 18:09
Bloomberg узнал, как США объясняют возросшую военную активность ИзраиляПолитика, 13:49
Мэр Энергодара рассказал о новой тактике ВСУ при ударах по городуПолитика, 13:35
В ЦСКА опровергли сообщения об отказе от Йоветича ради ПьяничаСпорт, 13:32
МЧС показало кадры разбора завалов после взрыва на заправке в ДагестанеОбщество, 13:23
Минобороны заявило об ударе «Кинжалом» по аэродромной инфраструктуре ВСУПолитика, 13:14
СК не нашел следов взрывчатки на заправке в ДагестанеОбщество, 13:05
МИД опроверг приостановку выдачи виз в столице ТуркменистанаПолитика, 13:04
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Как Израиль ликвидировал руководство «Хезболлы». ИнфографикаПолитика, 12:55
Клуб Ларионова забросил «Амуру» семь шайб в матче КХЛСпорт, 12:50
Семьям погибших при взрыве на заправке в Дагестане выплатят по 1 млн руб.Общество, 12:40
Российский теннисист упустил победу над первой ракеткой мира в ПекинеСпорт, 12:38
Reuters узнал о переводе аятоллы Ирана в безопасное место из-за ИзраиляПолитика, 12:35
В ЦАХАЛ назвали гибель Насраллы посланием врагам ИзраиляПолитика, 12:31
Клуб Слуцкого вышел на первое место в чемпионате КитаяСпорт, 12:26