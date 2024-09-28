СК: следов взрывчатки на заправке в пригороде Махачкалы не найдено

СК не нашел следов взрывчатки на заправке в Дагестане

Фото: Гянжеви Гаджибалаев / ТАСС

Следственный комитет не нашел следов взрывчатки на месте взрыва на автозаправке в пригороде Махачкалы, сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Для расследования причин произошедшего назначены судебные экспертизы, в том числе техническая, молекулярно-генетическая, автотовароведческая и строительная. Следователи проводят осмотр места взрыва.

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Дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни (ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса), она предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Взрыв произошел вечером накануне, 27 сентября. Как уточнили в СК, было «два хлопка с последующим возгоранием». Погибли 13 человек, в том числе двое детей, еще 23 пострадали. Здание заправки разрушено, несколько машин повреждены.

В Дагестане 28 сентября объявили днем траура.

Глава республики Сергей Меликов рассказал, что на АЗС, где произошел взрыв, ранее «были выявлены нарушения», однако «те нарушения, которые были выявлены, были <...> устранены». В минэнерго Дагестана после взрыва сообщили, что всего в регионе при проверках на заправках было выявлено 4,5 тыс. нарушений требований промышленной безопасности. В республике зарегистрировано 678 АЗС.

Около года назад, 14 августа 2023 года, в Махачкале произошел взрыв на другой автозаправке — «Нафта-24» в Кумторкалинском районе города. В результате погибли 37 человек, более 80 пострадали. Власти назвали причиной детонацию емкостей напротив АЗС.

Меликов говорил, что причиной трагедии стали безалаберность собственников объектов, попустительство со стороны органов власти и отсутствие полного контроля «со стороны органов, которые обязаны его осуществлять».