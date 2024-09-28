Число жертв урагана «Хелен» на юго-востоке США выросло до 49
В результате урагана «Хелен», обрушившегося на юго-восток США, погибли не менее 49 человек, в том числе четырехлетняя девочка, сообщает CNN со ссылкой на власти.
Жертвы были зарегистрированы в Южной и Северной Каролине, Флориде, Джорджии и Вирджинии. В последней причиной смерти одного человека стал вихрь, который повалил дерево и вызвал обрушение здания.
Ураган накрыл юго-восточные американские штаты вечером 26 сентября, в нескольких из них это спровоцировало наводнения. «Хелен» присвоена четвертая из пяти возможных категорий: скорость ветра может достигать 209–251 км/ч (до 70 м/с).
По данным сервиса PowerOutage.us, в Северной Каролине без света остается более миллиона домов и предприятий, в других штатах число потребителей без электричества достигает сотни тысяч.
В США ученые назвали сценарий исчезновения жизни на Земле
Вучич назвал наиболее вероятный мирный сценарий для Украины
МЦД продлят до Калужской, Смоленской и Ярославской областей
Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело на Илью Варламова
Зеленский сказал Трампу, что бои не закончатся до выборов в США
Лукашенко пообещал создать белорусский мобильный телефон
Умерла актриса Мэгги Смит
ФСБ завела уголовные дела против зарубежных корреспондентов
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов