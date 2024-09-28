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Общество ,  
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В США 54 человека эвакуировали с крыши больницы во время наводнения

Более 50 человек, спасавшихся от наводнения на крыше больницы в Эрвине (штат Теннесси), эвакуировали, сообщает сеть больниц Ballad Health в Х.

В спасательной операции участвовали полиция штата Вирджиния, Национальная гвардия Теннесси и летчики из Абингдона. Пациентов и персонал эвакуировали в здание средней школы, добавила пресс-служба.

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Общество

Наводнение произошло из-за урагана «Хелен», который обрушился на США 26 сентября. Ему присвоена четвертая (из пяти возможных) категория. По последним данным, в результате стихии погибли более 40 человек. Кроме того, около 4,5 млн потребителей из 10 штатов остались без электричества.

В США 54 человека эвакуировали с крыши больницы во время наводнения
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