В штате Флорида после урагана «Хелен» без света остались более 1 млн абонентов

Шторм и волны на автостраде: как выглядит ураган «Хелен» во Флориде

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В большинстве округов американского штата Флорида после урагана «Хелен» объявили режим чрезвычайного положения, без света остались более 1 млн потребителей, передает NBC News.

Кроме того, без света остались 683 тыс. человек в Джорджии и 242 тыс. в Южной Каролине.

Ураган обрушился на Флориду вечером накануне, 26 сентября. Ему присвоена четвертая из пяти возможных категорий — скорость ветра может достигать 209–251 км/ч.

В руководстве Национального центра ураганов предупредили, что при ветре такой силы энергетическая инфраструктура может быть повреждена на недели или даже месяцы.