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Военная операция на Украине ,  
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Над Орловской и Брянской областями сбили беспилотники

Минобороны: над Орловской и Брянской областями сбили беспилотники
Сюжет
Военная операция на Украине

Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Орловской областью, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Дрон уничтожили около 7:00 мск. Позднее ведомство отчиталось о перехвате беспилотника примерно в 7:30 мск над Брянской областью.

Брянский губернатор Александр Богомаз уточнил, что при атаке на регион никто не пострадал, разрушений нет.

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В ночь на 28 сентября четыре беспилотника также были сбиты над Белгородской областью, еще один — над Курской. Вечером накануне при атаке дрона на автобус недалеко от белгородского села Ясные Зори пострадали двое мужчин.

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Орловская область Брянская область Александр Богомаз Минобороны дроны беспилотники
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Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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Над Орловской областью ночью сбили беспилотник
Политика
В Брянской области уничтожили украинский беспилотник
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Над Белгородской и Курской областями ночью сбили дроны
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