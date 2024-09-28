Над Орловской и Брянской областями сбили беспилотники

Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Орловской областью, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Дрон уничтожили около 7:00 мск. Позднее ведомство отчиталось о перехвате беспилотника примерно в 7:30 мск над Брянской областью.

Брянский губернатор Александр Богомаз уточнил, что при атаке на регион никто не пострадал, разрушений нет.

В ночь на 28 сентября четыре беспилотника также были сбиты над Белгородской областью, еще один — над Курской. Вечером накануне при атаке дрона на автобус недалеко от белгородского села Ясные Зори пострадали двое мужчин.