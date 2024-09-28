Над Белгородской и Курской областями ночью сбили дроны
Минувшей ночью силы противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника над Белгородской областью и один над Курской, сообщило Минобороны. Главы регионов пока не комментировали последствия атак.
С начала военной операции на Украине российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников.
Самая массированная из них произошла ночью 10 сентября. Тогда силы ПВО уничтожили над Россией 144 беспилотника, 20 из них сбили в Подмосковье. В результате атаки в Раменском погибла 46-летняя женщина, еще три человека пострадали.
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