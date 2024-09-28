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Военная операция на Украине ,  
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Над Белгородской и Курской областями ночью сбили дроны

Сюжет
Военная операция на Украине

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника над Белгородской областью и один над Курской, сообщило Минобороны. Главы регионов пока не комментировали последствия атак.

С начала военной операции на Украине российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников.

В Ростовской области сбили беспилотник
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Фото:Минобороны России

Самая массированная из них произошла ночью 10 сентября. Тогда силы ПВО уничтожили над Россией 144 беспилотника, 20 из них сбили в Подмосковье. В результате атаки в Раменском погибла 46-летняя женщина, еще три человека пострадали.

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Минобороны беспилотники Белгородская область Курская область
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