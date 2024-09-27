Два человека пострадали при атаке дрона на автобус под Белгородом

Украинский дрон атаковал автобус в Белгородском районе, в результате двое мужчин получили ранения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Инцидент произошел недалеко от села Ясные Зори. Один пострадавший получил множественные осколочные ранения руки и ног, другой — ожоги лица, осколочные ранения головы и перелом плеча. Обоих доставляют в больницу.

Белгородская область и ее административный центр регулярно попадают под атаки с начала военных действий на Украине. В регионе несколько раз за день объявляют ракетную опасность. Так, 25 сентября из-за обстрелов и атак дронов в регионе пострадали 15 человек.