Два человека пострадали при атаке дрона на автобус под Белгородом
Украинский дрон атаковал автобус в Белгородском районе, в результате двое мужчин получили ранения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Инцидент произошел недалеко от села Ясные Зори. Один пострадавший получил множественные осколочные ранения руки и ног, другой — ожоги лица, осколочные ранения головы и перелом плеча. Обоих доставляют в больницу.
Белгородская область и ее административный центр регулярно попадают под атаки с начала военных действий на Украине. В регионе несколько раз за день объявляют ракетную опасность. Так, 25 сентября из-за обстрелов и атак дронов в регионе пострадали 15 человек.
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