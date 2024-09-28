 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Turkish Airlines не пустила россиянина на рейс из Стамбула в Панаму

Turkish Airlines не пустила россиянина на рейс из-за запрета на перелеты на год

Россиянина не допустили на рейс турецкой авиакомпании Turkish Airlines из Стамбула в Панаму из-за личного запрета на перелеты этими авиалиниями на год. Об этом он сам сообщил «РИА Новости».

Моряк из России Глеб Шатков планировал в ноябре совершить путешествие в Антарктиду, для чего решил заранее перегнать яхту через Панамский канал в Тихий океан. По словам Шаткова, 22 сентября он зарегистрировался на рейс в Панаму из Черногории с пересадкой в Турции и получил два посадочных талона. Обратный билет он купил отдельно, в общей сложности заплатив €3 тыс., билеты были невозвратными.

«На посадке в Стамбуле мне отказали в допуске на рейс до Панамы, объяснив это тем, что обычно билеты за два дня до вылета не покупают, и если обратный билет у них же не куплен одним платежом, то он не считается», — рассказал россиянин.

После этого у него «два часа <...> проверяли счета», спрашивали, зачем он собирается пересечь Панамский канал и «другие ненужные подробности». «Никакой бумаги об отказе мне не предоставили», — отметил Шатков. По его словам, на посадке были еще люди, которых не допустили на рейс.

Россиянам посоветовали судиться с Turkish Airlines из-за отказа в полете
Общество
Фото: Joe Raedle / Getty Images

Россиянин добавил, что авиакомпания также потеряла его багаж. Через сутки багаж вернули и Шаткову пришло письмо от Turkish Airlines.

«Извещаем вас о том, что вы включены в систему безопасного отслеживания пассажиров по одной из указанных причин и до 23 сентября 2025 года вы не будете допущены на рейсы нашей авиакомпании, следующие в Аргентину, Бразилию, Колумбию, Кубу, Мексику, Панаму и Венесуэлу», — говорилось в письме.

В нем указали, что причиной для запрета могло стать решение властей страны, в которую направлялся пассажир, либо отсутствие необходимых документов, либо риск того, что пассажиру откажут во въезде.

РБК направил запрос в Turkish Airlines.

Ранее уже происходили инциденты с недопуском россиян на рейсы этой авиакомпании. В апреле трех россиянок не пустили на рейс в Мексику, в Turkish Airlines это объяснили тем, что женщины «раньше не бывали в таких могущественных странах, как Америка, Канада или Англия» и Мексике и не могут лететь «в соответствии с правилами мексиканского правительства».

В российском посольстве также рассказали о случаях отказа гражданам России на рейсы в Бразилию и другие страны. Там заявили, что обратились в турецкий МИД, но «внятной реакции до сих пор не получено». В дипмиссии также посоветовали россиянам подать в суд на авиакомпанию. Turkish Airlines объяснила свои действия тем, что страны, куда летят россияне, ужесточили правила въезда для них.

В США ученые назвали сценарий исчезновения жизни на Земле

Вучич назвал наиболее вероятный мирный сценарий для Украины

МЦД продлят до Калужской, Смоленской и Ярославской областей

Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело на Илью Варламова

Зеленский сказал Трампу, что бои не закончатся до выборов в США

Лукашенко пообещал создать белорусский мобильный телефон

Умерла актриса Мэгги Смит

ФСБ завела уголовные дела против зарубежных корреспондентов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Турция Turkish Airlines россияне Стамбул Панама новости
Материалы по теме
Turkish Airlines предложила россиянам аннулировать билеты в Мексику
Бизнес
СПЧ обратился к послу Турции из-за недопуска Turkish Airlines россиян
Общество
Россиянам посоветовали судиться с Turkish Airlines из-за отказа в полете
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 сентября
EUR ЦБ: 103,47 (+0,28) Инвестиции, 27 сен, 18:09 Курс доллара на 28 сентября
USD ЦБ: 92,71 (+0,31) Инвестиции, 27 сен, 18:09
Глава МИДа Китая заявил, что «в войнах нет победителей»Политика, 09:10
Китайская базука: сможет ли центробанк КНР оживить экономику страныPro, 09:09
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 09:03
Курс доллара в октябре 2024-го: что может ослабить рубль этой осеньюИнвестиции, 09:00
Ученые РАН описали «негативные образы» России в учебниках стран СНГПолитика, 09:00
Над Орловской и Брянской областями сбили беспилотникиПолитика, 08:50
Turkish Airlines не пустила россиянина на рейс из Стамбула в ПанамуОбщество, 08:40
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
На Warner Bros. подали в суд из-за сериала о Гарри ПоттереБизнес, 08:12
В Курской области при ракетном ударе разрушен музейОбщество, 08:00
Вильфанд рассказал, когда в Москву вернется летняя погодаОбщество, 07:56
Над Белгородской и Курской областями ночью сбили дроныПолитика, 07:31
Нидерланды сняли с вооружения истребители F-16Политика, 07:13
WP назвала предстоящую зиму одной из самых тяжелых для УкраиныПолитика, 06:44
В Брянской области загорелось деревообрабатывающее предприятиеОбщество, 06:39