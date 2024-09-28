Turkish Airlines не пустила россиянина на рейс из Стамбула в Панаму

Россиянина не допустили на рейс турецкой авиакомпании Turkish Airlines из Стамбула в Панаму из-за личного запрета на перелеты этими авиалиниями на год. Об этом он сам сообщил «РИА Новости».

Моряк из России Глеб Шатков планировал в ноябре совершить путешествие в Антарктиду, для чего решил заранее перегнать яхту через Панамский канал в Тихий океан. По словам Шаткова, 22 сентября он зарегистрировался на рейс в Панаму из Черногории с пересадкой в Турции и получил два посадочных талона. Обратный билет он купил отдельно, в общей сложности заплатив €3 тыс., билеты были невозвратными.

«На посадке в Стамбуле мне отказали в допуске на рейс до Панамы, объяснив это тем, что обычно билеты за два дня до вылета не покупают, и если обратный билет у них же не куплен одним платежом, то он не считается», — рассказал россиянин.

После этого у него «два часа <...> проверяли счета», спрашивали, зачем он собирается пересечь Панамский канал и «другие ненужные подробности». «Никакой бумаги об отказе мне не предоставили», — отметил Шатков. По его словам, на посадке были еще люди, которых не допустили на рейс.

Россиянин добавил, что авиакомпания также потеряла его багаж. Через сутки багаж вернули и Шаткову пришло письмо от Turkish Airlines.

«Извещаем вас о том, что вы включены в систему безопасного отслеживания пассажиров по одной из указанных причин и до 23 сентября 2025 года вы не будете допущены на рейсы нашей авиакомпании, следующие в Аргентину, Бразилию, Колумбию, Кубу, Мексику, Панаму и Венесуэлу», — говорилось в письме.

В нем указали, что причиной для запрета могло стать решение властей страны, в которую направлялся пассажир, либо отсутствие необходимых документов, либо риск того, что пассажиру откажут во въезде.

РБК направил запрос в Turkish Airlines.

Ранее уже происходили инциденты с недопуском россиян на рейсы этой авиакомпании. В апреле трех россиянок не пустили на рейс в Мексику, в Turkish Airlines это объяснили тем, что женщины «раньше не бывали в таких могущественных странах, как Америка, Канада или Англия» и Мексике и не могут лететь «в соответствии с правилами мексиканского правительства».

В российском посольстве также рассказали о случаях отказа гражданам России на рейсы в Бразилию и другие страны. Там заявили, что обратились в турецкий МИД, но «внятной реакции до сих пор не получено». В дипмиссии также посоветовали россиянам подать в суд на авиакомпанию. Turkish Airlines объяснила свои действия тем, что страны, куда летят россияне, ужесточили правила въезда для них.