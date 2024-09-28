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Выборы президента США ,  
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Трамп пригрозил Google судом за «плохие» публикации о нем в поисковике

Сюжет
Выборы президента США

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в случае переизбрания подаст в суд на Google, поскольку поисковик показывает «только плохие» публикации о нем и «только хорошие» о его оппоненте Камале Харрис, передает The New York Times.

«Google незаконно использовала систему отображения только плохих историй о Дональде Трампе, некоторые из которых были выдуманы специально для этой цели, и в то же время раскрывала только хорошие истории о Камале Харрис», — считает Трамп.

Он выразил надежду, что Минюст США привлечет к ответственности тех, кто причастен к такому «вопиющему вмешательству в выборы». Политик пообещал, что в случае переизбрания потребует самого сурового расследования деятельности компании.

В Google опровергли обвинения Трампа, подчеркнув, что не меняют алгоритмы и показывают публикации, релевантные поисковому запросу.

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Технологии и медиа

Республиканец Дональд Трамп неоднократно обвинял Google в регулировании контента, публикации «фейковых новостей» о нем, а также поддержке Демократической партии.

В конце июля бизнесмен Илон Маск выложил скриншот страницы браузера, где в поисковой строке введен запрос «президент Дональд». Среди предлагаемых вариантов нет Дональда Трампа, но есть «президент Дональд Дак» и «президент Дональд Рейган». Комментируя твит «Google принадлежит демократам», Маск написал, что компания «навлечет на себя множество проблем, если вмешается в выборы».

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Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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