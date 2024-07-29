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Выборы президента США ,  
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Илон Маск заподозрил Google во вмешательстве в выборы в США

Сюжет
Выборы президента США
Маск показал скриншот из браузера, где на запрос «президент Дональд» ему предлагают варианты «Дональд Дак» и «Дональд Рейган». Бизнесмен считает, что Google может «навлечь на себя множество проблем»
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Leon Neal / Reuters)

Бизнесмен Илон Маск предположил, что Google может вмешиваться в американские выборы.

На своей странице в X (Twitter) он выложил скриншот страницы браузера, где в поисковой строке введен запрос «президент Дональд». Среди предлагаемых вариантов нет Дональда Трампа, но есть «президент Дональд Дак» и «президент Дональд Рейган». 40-м президентом США был республиканец Рональд Рейган в 1981–1989 годах.

Комментируя твит «Google принадлежит демократам», Маск написал, что компания «навлечет на себя множество проблем, если вмешается в выборы».

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Илон Маск

Маск говорил, что в прошлом поддерживал демократов, которых называл «партией доброты», но впоследствии изменил мнение и стал считать политическую силу «партией раскола и ненависти». Он не раз критиковал политику действующего президента-демократа Джо Байдена и заявлял, что администрация экс-президента Трампа «эффективно добивалась целей». После покушения на политика на митинге в Пенсильвании в июле бизнесмен поддержал кандидатуру республиканца на пост главы государства.

Свою поддержку Маск активно демонстрирует в X, который приобрел в октябре 2022 года. Как отмечает MSNBC, тот факт, что бизнесмен владеет крупной платформой, вызывает беспокойство с учетом прошлых попыток вмешательства в выборы при помощи соцсетей и операций по «введению общественности в заблуждение».

Маск заявлял, что до того, как купил Twitter, платформа «вмешивалась в выборы», и обещал превратить соцсеть в «Twitter 2.0», то есть сделать более прозрачной. В сентябре 2023-го бизнесмен уволил команду, которая отвечала за борьбу с дезинформацией на выборах в разных странах, обвинив участников в том, что они сами «подрывали честность» избирательного процесса. В начале года Маск опубликовал несколько постов об американской системе голосования, утверждения в которых не соответствовали действительности, но из-за новых алгоритмов X эти публикации увидели многие пользователи, отмечает The New York Times.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Илон Маск Twitter выборы президента США Дональд Трамп
Маск Илон фото

Маск Илон

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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