Трамп обвинил Facebook и Twitter в попытках заставить американцев молчать

Президент США Дональд Трамп раскритиковал действия социальных сетей по отношению как к республиканцам, так и к консерваторам. Об этом он сказал во время общения с журналистами в Белом доме, передает Reuters.

«Я думаю, что Google, Facebook и Twitter <...> обращаются с консерваторами и республиканцами очень нечестно», — заявил Трамп.

По его словам, эта очень серьезная проблема, так как соцсети пытаются «заставить молчать большую часть нашей страны». «А эти люди не хотят, чтобы их заставляли молчать. Это неправильно. Это нечестно», — подчеркнул президент.

Также он добавил, что, «может быть, это и незаконно». «Мы просто хотим честности», — заключил глава Белого дома.

На прошлой неделе Дональд Трамп назвал «очень опасными» действия Facebook и Twitter, которые самостоятельно регулируют контент. Позднее американский лидер обвинил Google в подтасовке новостей о нем. «Результаты поиска Google для Trump news показывают только обзоры/сообщения фейковых СМИ. Другими словами, у них это подстроено для меня и других, так что почти все истории и новости плохие», — заявил Трамп.

В Google, комментируя заявление Трампа, ответили, что «поиск не используется для того, чтобы задавать политическую повестку». «Мы не подтасовываем результаты в пользу какой-либо политической идеологии», — говорилось в сообщении компании.