«Друзья мира» заявили о готовности организовать саммит по Украине
Платформа «Друзья мира», созданная «глобальным Югом» для разрешения конфликта на Украине, готова организовать мирный саммит с участием Москвы и Киева, заявил советник президента Бразилии Селсу Аморим, передает Metropoles.
По его словам, момент для этого еще не наступил.«А когда [это время] наступит, мы скажем: смотрите, вот способ вернуться к миру», — добавил Аморим.
Первый саммит мира прошел в швейцарском Бюргенштоке в июне 2024 года, Россию на него не позвали. В сентябре президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении уже в этом году организовать второй саммит мира, который сможет поставить точку в конфликте. В российском МИДе исключили участие в мероприятии.
В мае Китай и Бразилия представили «мирный план» по урегулированию кризиса. Он включает беспрепятственный ввоз гуманитарной помощи в пострадавшие от боев районы, защиту гражданского населения, обмен военнопленными и прекращение конфликта. План отвергли Украина, Евросоюз и США, посчитав, что он отвечает интересам России.
Киев считает, что завершение конфликта возможно только на основе «формулы мира» Зеленского, которую Москва называет неприемлемой. Россия в ответ требует признать «новые территориальные реалии» и отказаться от стремления вступить в НАТО. Украина считает эти условия ультиматумом.
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