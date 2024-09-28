«Друзья мира» заявили о готовности организовать саммит по Украине

Платформа «Друзья мира», созданная «глобальным Югом» для разрешения конфликта на Украине, готова организовать мирный саммит с участием Москвы и Киева, заявил советник президента Бразилии Селсу Аморим, передает Metropoles.

По его словам, момент для этого еще не наступил.«А когда [это время] наступит, мы скажем: смотрите, вот способ вернуться к миру», — добавил Аморим.

Первый саммит мира прошел в швейцарском Бюргенштоке в июне 2024 года, Россию на него не позвали. В сентябре президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении уже в этом году организовать второй саммит мира, который сможет поставить точку в конфликте. В российском МИДе исключили участие в мероприятии.

В мае Китай и Бразилия представили «мирный план» по урегулированию кризиса. Он включает беспрепятственный ввоз гуманитарной помощи в пострадавшие от боев районы, защиту гражданского населения, обмен военнопленными и прекращение конфликта. План отвергли Украина, Евросоюз и США, посчитав, что он отвечает интересам России.

Киев считает, что завершение конфликта возможно только на основе «формулы мира» Зеленского, которую Москва называет неприемлемой. Россия в ответ требует признать «новые территориальные реалии» и отказаться от стремления вступить в НАТО. Украина считает эти условия ультиматумом.