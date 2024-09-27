Зеленский раскрыл подробности переговоров с Трампом

Зеленский: встреча с Трампом была очень содержательной

Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа (Фото: Shannon Stapleton / Reuters)

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и кандидата в президенты США Дональда Трампа прошла очень содержательно, собеседники детально обсудили украинский конфликт и перспективы для жителей страны после него. Об этом сообщил украинский лидер в своем телеграм-канале.

«Представил ему План победы. Подробно обсудили ситуацию в Украине и последствия войны для нашего народа. Обсудили многие детали», — написал Зеленский.

Он подчеркнул, что имеет с Трампом общий взгляд на то, что боевые действия на Украине должны быть остановлены.

Встреча прошла в башне Trump Tower в Нью-Йорке, где Зеленский уже выступил на Генассамблее ООН.

Ранее он встретился с действующим президентом США Джо Байденом и кандидатом от демократов Камалой Харрис и посетил оборонный завод в Скрэнтоне (штат Пенсильвания). Трамп ранее допускал свою встречу с Зеленским, но затем Reuters и Associated Press сообщили, что она не была назначена. После сам Трамп рассказал, что беседа, о которой просил его украинский президент, все же состоится. Кандидат заявил об этом в то время, когда Зеленский встречался с его соперницей в предвыборной гонке.

Зеленский затем объяснил, что решил встретиться с обоими кандидатами, поскольку до американских выборов в ноябре боевые действия не кончатся.

По данным осведомленного источника CNN, украинскому президенту даже пришлось продлить свой американский визит, чтобы пообщаться с Трампом.

В Кремле ранее заявили, что принудить Москву к миру невозможно. Россия выступает за мир, но «с условием обеспечения основ ее безопасности» и выполнения поставленных задач, подчеркнул пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

Российская сторона исключает переговоры на условиях, выдвинутых Украиной. Летом Путин выдвинул свои условия для прекращения конфликта, среди них вывод украинских войск с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также отказ Киева от присоединения к НАТО.