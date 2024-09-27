Эксперт назвал меры безопасности во время обработки дома от насекомых

Фото: СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В случае необходимости обработки дома средствами от насекомых лучше обращаться к специализированным компаниям с соответствующей лицензией, сообщил РБК руководитель департамента «Производственный контроль» «Службы санитарной оценки объектов» Алексей Меньшиков. Такую рекомендацию он дал после смерти четырех детей в поселке в Красноярском крае. По основной версии следствия, они отравились инсектицидным средством от насекомых. Родители незадолго до произошедшего обработали дом дихлофосом.

Меньшиков отмечает, что приглашенные специалисты способны провести обработку помещения препаратами, которые после проветривания «не будут ничего больше испарять». «Поэтому нужно работать [c компаниями], кто больше пять-семь лет на рынке», — советует он. У таких специалистов должны быть лицензии, разрешение на работы, опыт.

В случае самостоятельной обработки помещения эксперт советует изучать инструкцию, посмотреть рекомендации специалистов в интернете. Проветривать помещения нужно около 45 минут, чтобы избежать опасных концентраций испарения химических веществ, добавил Меньшиков.