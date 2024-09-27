Отец отравившейся дихлофосом семьи признался, что открыл только форточку

Фото: Прокуратура Красноярского края

Дом отравившейся семьи в Красноярском крае плохо проветривался после обработки дихлофосом — в нем была открыта только форточка, сообщили «РИА Новости» в главном следственном управлении Следственного комитета по региону.

Отец семьи признался, что «все якобы вышли на улицу, он побрызгал [веществом от насекомых] дома». Через два часа дети зашли домой, поскольку запах средства уже не ощущали, тогда отец решил не проветривать комнаты. Все это время в доме была открыта только форточка.

21 сентября семья из Красноярского края обратилась в больницу с признаками отравления — они поужинали курицей и пельменями из местного магазина. Шестилетняя девочка и 13-летний мальчик после резкого ухудшения состояния умерли в больнице. На следующий день умерла девочка 11 лет, а в ночь на понедельник — 12-летняя девочка, последняя из детей семьи. Взрослые — родители детей — выжили, 25 сентября их выписали из больницы.

На допросе у следователей мать детей заверила, что не добавляла в еду «посторонних веществ», но при обысках на кухне нашли пакет с неизвестным порошком, а в доме — следы веществ для борьбы с насекомыми.

27 сентября СК сообщил, что попадание в организм компонентов неустановленного инсектицида — приоритетная версия следствия по делу о гибели детей. Следователи остановились на ней после получения результатов судебно-химической экспертизы.