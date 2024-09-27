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Москвичей после сухого сентября предупредили о сильных дождях и грозах

С пятницы по воскресенье в Москве ожидаются сильные дожди и гроза
Сюжет
Новости Москвы
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В последние дни сентября, с пятницы по воскресенье, в Москве пройдут сильные дожди, в отдельных районах ожидается гроза, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Его слова приводит «РИА Новости».

«Пройдут дожди сегодня, завтра, послезавтра. За эти три дня дожди будут в диапазоне от 7 до 20 миллиметров. Завтра во второй половине дня складываются такие условия, что даже вполне вероятна грозовая деятельность в отдельных районах Москвы и Московской области», — сказал Вильфанд.

По словам синоптика, температура при этом будет выше 20 градусов Цельсия. За эти дни, уточнил Вильфанд, в столице выпадет треть месячной нормы осадков.

Сентябрь в Москве стал самым теплым за 150-летнюю историю наблюдений
Общество
Фото:Чингаев Ярослав / Агентство «Москва»

Сентябрь 2024 года выдался в центральных регионах России необычно теплым, в течение месяца было установлено несколько температурных рекордов.

Предыдущая ночь с 26 на 27 сентября в Москве стала самой теплой за последние 80 лет для последних дней сентября, температура воздуха на базовой столичной метеостанции на ВДНХ составила плюс 15,9 градуса.

В сентябре также был установлен температурный рекорд — 13 сентября стало самым теплым днем в столице за 75 лет метеонаблюдений. Тогда воздух прогрелся до плюс 26 градусов — эта температура на 1,9 градуса выше, чем в тот же день в 1998 году.

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Роман Вильфанд

метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России
13 июня 1948 года
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