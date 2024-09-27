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Прошедшая ночь в Москве стала самой теплой за 80 лет для конца сентября

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Ночь с 26 на 27 сентября в Москве стала самой теплой за последние 80 лет для последних дней сентября, температура воздуха на базовой столичной метеостанции на ВДНХ составила плюс 15,9 градуса, сообщила ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова в телеграм-канале.

«Ночь 27 сентября в столице стала самой теплой в последней пятидневке сентября за последние 80 лет», — написала Позднякова.

Она добавила, что в Подмосковье температура также не опускалась ниже плюс 10 градусов.

Предыдущий рекорд тепла в этих числах сентября был зафиксирован 28 сентября 1991 года, тогда, по словам Поздняковой, температура составила плюс 14,5 градуса.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал другие показатели. По его словам, в 1991 году зафиксированный рекорд составил лишь плюс 12,5 градуса Цельсия.

Кроме того, по его словам, в ночь на 27 сентября 2024 года температура плюс 15,9 градуса была зафиксирована только на ВДНХ, в то время как в центре Москвы, на Балчуге, ночью было плюс 16,3 градуса, в Тушино — плюс 16,4 градуса, в Строгино — плюс 16,6 градуса.

«Такая ночная температура аномально высокая и на 9 градусов превышает норму сентября и даже на 1,5–2 градуса теплее июльской нормы», — написал Тишковец.

Метеоролог отметил, что в выходные, несмотря на дожди, ночи будут тоже по-летнему теплыми, и только на следующей неделе похолодает до плюс 6–8 градусов.

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Фото:Чингаев Ярослав / Агентство «Москва»

Ранее заместитель директора Гидрометеорологического научно-исследовательского центра Юрий Варакин сообщил, что среднемесячная температура воздуха в сентябре составила плюс 18 градусов. Хотя месяц еще не закончился, уже можно назвать его самым теплым с 1874 года, отметил он.

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