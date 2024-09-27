На шерсти погибшего котенка из отравившейся семьи нашли инсектициды

Фото: СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Криминалисты обнаружили на шерсти мертвого котенка, который жил в пострадавшей от отравления семье в поселке Красная Сопка Красноярского края, такие же компоненты инсектицидов, что и в телах погибших в этой семье детей, сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета по региону.

«В жилище, где проживали погибшие, также проживал котенок. Он также погиб. <...> Ветеринарной службой Красноярского края проведено вскрытие, изъяты образцы шерсти, внутренних органов. <...> На шерсти котенка обнаружены вещества, входящие в состав инсектицидного средства», — уточнили в СК.

21 сентября семья из Красноярского края обратилась в больницу с признаками отравления — они поужинали курицей и пельменями из местного магазина. Шестилетняя девочка и 13-летний мальчик после резкого ухудшения состояния умерли в больнице. На следующий день умерла девочка 11 лет, а в ночь на понедельник — 12-летняя девочка, последняя из детей семьи. Взрослые — родители детей — выжили, 25 сентября их выписали из больницы.

В пробах продуктов из дома семьи, а также из магазина, где они их покупали, опасных веществ не выявили. В лабораторных пробах некоторых членов семьи нашли следы аэрозоля от насекомых.

Утром 27 сентября СК сообщил, что попадание в организм компонентов неустановленного инсектицида — приоритетная версия следствия по делу о гибели детей под Красноярском. Следователи остановились на ней после получения результатов судебно-химической экспертизы.