На шерсти погибшего котенка из отравившейся семьи нашли инсектициды
Криминалисты обнаружили на шерсти мертвого котенка, который жил в пострадавшей от отравления семье в поселке Красная Сопка Красноярского края, такие же компоненты инсектицидов, что и в телах погибших в этой семье детей, сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета по региону.
«В жилище, где проживали погибшие, также проживал котенок. Он также погиб. <...> Ветеринарной службой Красноярского края проведено вскрытие, изъяты образцы шерсти, внутренних органов. <...> На шерсти котенка обнаружены вещества, входящие в состав инсектицидного средства», — уточнили в СК.
21 сентября семья из Красноярского края обратилась в больницу с признаками отравления — они поужинали курицей и пельменями из местного магазина. Шестилетняя девочка и 13-летний мальчик после резкого ухудшения состояния умерли в больнице. На следующий день умерла девочка 11 лет, а в ночь на понедельник — 12-летняя девочка, последняя из детей семьи. Взрослые — родители детей — выжили, 25 сентября их выписали из больницы.
В пробах продуктов из дома семьи, а также из магазина, где они их покупали, опасных веществ не выявили. В лабораторных пробах некоторых членов семьи нашли следы аэрозоля от насекомых.
Утром 27 сентября СК сообщил, что попадание в организм компонентов неустановленного инсектицида — приоритетная версия следствия по делу о гибели детей под Красноярском. Следователи остановились на ней после получения результатов судебно-химической экспертизы.
Сына миллиардера освободили из СИЗО после нападения на полковника полиции
Названы 10 самых продаваемых машин дешевле ₽3 млн
Суд заочно приговорил актера Алексея Панина к шести годам колонии
Time Out составил список самых «крутых» районов мира
Прогноз цен на бензин: как сильно подорожает топливо
Посол в Германии заявил о «дилемме» мирной инициативы канцлера Шольца
Цены на золото выросла до исторического максимума
Токен Hamster Kombat дебютировал на биржах
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов