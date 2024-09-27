В Алабаме провели вторую в истории США казнь азотом

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В штате Алабама прошла вторая в истории США смертная казнь азотом, сообщает агентство Associated Press (AP).

Азот применили для казни 59-летнего Алана Юджина Миллера, осужденного за убийство трех человек в результате двух перестрелок на рабочем месте в 1999 году.

«Я не совершил ничего, чтобы оказаться здесь», — такими были последние слова Миллера, передает агентство. Однако свидетели на суде подтвердили, что стрелял именно он.

Мужчину казнили, заставив вдыхать чистый азот через маску, лишив таким образом кислорода, необходимого для поддержания функций организма. По словам губернатора Алабамы Кей Айви, Миллер сам выбрал метод казни.

В 2022 году его уже пытались казнить при помощи смертельной инъекции. Тогда казнь пришлось отменить, потому что его палач не смог найти вену для введения препарата.

Как сообщает AP, во время второй успешной попытки он, как и первый казненный азотом в США, испытывал судороги перед смертью.

В январе 2024 года в Алабаме казнили Кеннета Юджина Смита, которого приговорили к высшей мере наказания в Алабаме за участие в 1988 году в заказном убийстве жены проповедника. Тогда ООН и ЕС раскритиковали этот метод казни, Брюссель выступил против смертной казни «всегда и при любых обстоятельствах».