AP: заключенного в Алабаме впервые в истории США казнили с помощью чистого азота

Заключенного в Алабаме впервые в истории США казнили с помощью азота

В Алабаме казнили заключенного при помощи азота — это первый случай в истории США, передает Assosoated Press.

Этом новым методом казнили 58-летнего Кеннета Юджина Смита. Он осужден за участие в 1988 году в заказном убийстве жены алабамского проповедника.

В 2022 году Смиту должны были ввести смертельную инъекцию, но ее отменили в последнюю минуту, потому что власти не смогли подключить капельницу.

Адвокаты Смита раскритиковали казнь с помощью азота как жестокую и экспериментальную, своего подзащитного они называют «испытуемым».

Казнь при помощи чистого азота разрешена в Алабаме, Миссисипи и Оклахоме, но ни в одном штате до этого такой метод не применялся.

Всего в США одобрено пять способов проведения смертной казни: смертельная инъекция, казнь на электрическом стуле, использование смертельного газа, повешение и расстрел. Чаще всего применяют инъекции.