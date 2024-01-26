Заключенного в Алабаме впервые в истории США казнили с помощью азота
В Алабаме казнили заключенного при помощи азота — это первый случай в истории США, передает Assosoated Press.
Этом новым методом казнили 58-летнего Кеннета Юджина Смита. Он осужден за участие в 1988 году в заказном убийстве жены алабамского проповедника.
В 2022 году Смиту должны были ввести смертельную инъекцию, но ее отменили в последнюю минуту, потому что власти не смогли подключить капельницу.
Адвокаты Смита раскритиковали казнь с помощью азота как жестокую и экспериментальную, своего подзащитного они называют «испытуемым».
Казнь при помощи чистого азота разрешена в Алабаме, Миссисипи и Оклахоме, но ни в одном штате до этого такой метод не применялся.
Всего в США одобрено пять способов проведения смертной казни: смертельная инъекция, казнь на электрическом стуле, использование смертельного газа, повешение и расстрел. Чаще всего применяют инъекции.
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