В Южной Каролине проведут первую за 13 лет смертную казнь
Американский штат Южная Каролина в сентябре проведет первую за 13 лет смертную казнь, сообщает Associated Press.
Высшую меру наказания применят против заключенного Фредди Юджина Оуэнса, который в 1997 году убил продавца в магазине в Гринвилле. При этом Оуэнс сможет сам выбрать способ казни.
Агентство подчеркивает, что долгое время Южная Каролина лидировала по количеству смертных казней, однако в последние годы штат столкнулся с нехваткой препаратов для инъекций. Фармацевтические компании опасались раскрытия факта продажи таких препаратов. Позднее был принят закон, позволяющий сохранять поставщиков смертельных инъекций в тайне.
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