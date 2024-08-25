В Южной Каролине проведут первую за 13 лет смертную казнь

Американский штат Южная Каролина в сентябре проведет первую за 13 лет смертную казнь, сообщает Associated Press.

Высшую меру наказания применят против заключенного Фредди Юджина Оуэнса, который в 1997 году убил продавца в магазине в Гринвилле. При этом Оуэнс сможет сам выбрать способ казни.

Агентство подчеркивает, что долгое время Южная Каролина лидировала по количеству смертных казней, однако в последние годы штат столкнулся с нехваткой препаратов для инъекций. Фармацевтические компании опасались раскрытия факта продажи таких препаратов. Позднее был принят закон, позволяющий сохранять поставщиков смертельных инъекций в тайне.