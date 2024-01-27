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AP сообщило о судорогах у первого казненного азотом в США осужденного

AP: первый казненный азотом в истории США испытывал судороги перед смертью

Американец Кеннет Юджин Смит, которого 25 января казнили методом удушения с использованием газообразного азота, перед смертью испытывал судороги, сообщает Associated Press (AP).

Смита казнили, заставив его вдыхать чистый азот через маску, лишив таким образом кислорода, необходимого для поддержания функций организма. Казнь заняла в общей сложности около 22 минут. При этом в течение двух из них осужденный «сильно трясся и корчился на каталке», пишет агентство.

После этого, уточняет AP, мужчина тяжело задышал. Так продолжалось несколько минут, пока дыхание не прекратилось.

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О том, что Смит умер не сразу, также пишет издание Alabama Local News со ссылкой на духовного наставника осужденного, преподобного Джеффа Худа, присутствовавшего на казни. «То, что мы видели, было минутами борьбы человека за свою жизнь», — сказал священник на пресс-конференции после нее.

Издание также пишет, что Смит испытывал судороги и дергался на каталке во время казни.

Кеннет Юджин Смит стал первым заключенным в истории США, казненным при помощи азота. Мужчину приговорили к высшей мере наказания в Алабаме за участие в 1988 году в заказном убийстве жены проповедника. Казнить его собирались еще в 2022 году при помощи смертельной инъекции, однако казнь отменили в последний момент, так как осужденному не смогли подключить капельницу.

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Адвокаты Смита критиковали выбранный для него метод казни как жестокий и экспериментальный. Казнь таким способом осудили внешнеполитическая служба ЕС и верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

Казнь при помощи чистого азота разрешена в трех американских штатах — в Алабаме, Миссисипи и Оклахоме.

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Теги
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