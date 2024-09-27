Посол Антонов сравнил визит Зеленского в США с голливудским шоу

Американским политикам следует опомниться, Россия никогда не откажется от требования учитывать ее национальные интересы в конфликте с Украиной, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Дипломат отметил, что визит украинского президента Владимира Зеленского в США «обставлен местными властями как заправское голливудское шоу».

«Здесь стараются умолчать, что главный результат подобной демонстрации «лидерства» Америки — дальнейшее затягивание кризиса», — добавил он.

Зеленский прибыл в США 22 сентября. В ходе визита он выступил в Генеральной ассамблее ООН, побывал на заводе по производству боеприпасов ВСУ в Пенсильвании и провел переговоры с президентом США Джо Байденом.

На встрече с американским лидером Зеленский обсудил свой «план победы» — это новая концепция, включающая пять пунктов: четыре основных и один, который «потребуется после войны». Детали этой инициативы неизвестны. Как писала The Wall Street Journal, ссылаясь на американских и европейских высокопоставленных чиновников, в плане Зеленского «не так уж много нового» и он не предлагает четкого пути к победе.

В Белом доме «план победы» назвали набором инициатив, который следует поглубже изучить в последующие недели. Его президенты обсудят на своей следующей встрече — 12 октября в Германии.

Как выяснила The Times, четыре главных пункта плана Зеленского заключаются в гарантиях безопасности Украине, аналогичных положению о коллективной обороне НАТО, продолжении боев в Курской области, запросе о «специфическом» современном оружии и международной финансовой помощи Украине. Никаких уступок в пользу России он не подразумевает, отмечал ABC.

В Кремле от комментариев по поводу плана воздерживаются, так как пока «очень много разной, в том числе противоречивой, информации, недостоверной информации». Москва предлагает Киеву начать переговоры при условии вывода украинских войск из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, международного признания этих регионов и Крыма российскими территориями, отказа Киева от вступления в НАТО и снятия всех западных санкций с России.