Сенатор заявил, что Зеленский получил плохой совет перед приездом в США

Некоторые эпизоды во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США разочаровали его сторонников из Республиканской партии, пишет The New York Times.

«Я думаю, он получил плохой совет», — заявил сенатор-республиканец Джон Корнин. Он также назвал действия президента Украины «грандиозным просчетом».

Речь идет о визите украинского лидера на оружейный завод в Пенсильвании, во время которого его сопровождали высокопоставленные чиновники-демократы. Среди сопровождения Зеленского не было ни одного республиканца, что вызвало критику с их стороны. Спикер палаты представителей США республиканец Майк Джонсон заявил, что посещение завода было «недальновидным и преднамеренно политическим шагом» со стороны президента Украины.

Джонсон также раскритиковал заявление Зеленского о кандидате в вице-президенты от Республиканской партии Джей Ди Вэнсе. В интервью The New Yorker украинский лидер назвал Вэнса «слишком радикальным».

Зеленский прибыл в США 22 сентября, в тот же день он посетил завод боеприпасов в городе Скрэнтон. По данным Associated Press, на предприятии производят «один из самых необходимых видов боеприпасов» для Украины, который страна использует в боях «с российскими сухопутными войсками». В ходе визита Зеленский поблагодарил рабочих за помощь Киеву и призвал увеличить поставки снарядов.

Позднее республиканцы в палате представителей США потребовали провести расследование посещения украинским президентом оборонного завода, заявив, что оно могло быть «политически мотивированным». Их также обеспокоило то, что на завод Зеленского доставили на военном самолете.

В Белом доме в ответ отметили, что о визите на завод попросила украинская сторона.