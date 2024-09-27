В Запорожье, Одессе и Днепре произошли взрывы

В подконтрольной Киеву части Запорожской области произошли взрывы, сообщил глава местной военной администрации Иван Федоров в телеграм-канале.

«Суспiльне» со ссылкой на корреспондентов пишет, что взрыв раздался в областном центре — городе Запорожье. По данным издания, взрывы также произошли в Одессе и Днепре.

В Запорожской, Одесской и Днепропетровской областях объявлена воздушная тревога.

Запорожская область вместе с Херсонской и республиками Донбасса вошла в состав России по итогам референдума осенью 2022 года. Город Запорожье остается под контролем Киева.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Несколькими днями ранее Федоров сообщал, что после взрывов в Запорожье начался пожар.