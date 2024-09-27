В Запорожье, Одессе и Днепре произошли взрывы
В подконтрольной Киеву части Запорожской области произошли взрывы, сообщил глава местной военной администрации Иван Федоров в телеграм-канале.
«Суспiльне» со ссылкой на корреспондентов пишет, что взрыв раздался в областном центре — городе Запорожье. По данным издания, взрывы также произошли в Одессе и Днепре.
В Запорожской, Одесской и Днепропетровской областях объявлена воздушная тревога.
Запорожская область вместе с Херсонской и республиками Донбасса вошла в состав России по итогам референдума осенью 2022 года. Город Запорожье остается под контролем Киева.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Несколькими днями ранее Федоров сообщал, что после взрывов в Запорожье начался пожар.
Сына миллиардера освободили из СИЗО после нападения на полковника полиции
Названы 10 самых продаваемых машин дешевле ₽3 млн
Суд заочно приговорил актера Алексея Панина к шести годам колонии
Time Out составил список самых «крутых» районов мира
Прогноз цен на бензин: как сильно подорожает топливо
Посол в Германии заявил о «дилемме» мирной инициативы канцлера Шольца
Цены на золото выросла до исторического максимума
Токен Hamster Kombat дебютировал на биржах
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов