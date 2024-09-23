В Запорожье сообщили о пожаре после взрывов

После взрывов в Запорожье возник пожар, заявил глава подконтрольной Киеву военной администрации Иван Федоров в телеграм-канале.

Запорожская область вместе с Херсонской и республиками Донбасса вошла в состав России по итогам референдума осенью 2022 года. Город Запорожье остается под контролем Киева.

По словам Федорова, пострадали пять человек, на месте работают спасатели.

До этого Федоров сообщал о повреждениях объектов критической инфраструктуры. Летом он говорил, что власти вынуждены отключать критическую инфраструктуру в подконтрольной Киеву части Запорожской области из-за сложной ситуации в энергетике.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.