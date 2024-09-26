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Военная операция на Украине ,  
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В Киеве и Хмельницкой области вновь прогремели взрывы

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Военная операция на Украине
О взрывах в Киеве и Хмельницкой области украинские власти также сообщали этой ночью. По данным «Страны», одной из целей атаки мог стать военный аэродром в Староконстантинове
Взрыв дрона в небе над Киевом, 26 сентября 2024 года
Взрыв дрона в небе над Киевом, 26 сентября 2024 года (Фото: Глеб Гаранич / Reuters)

В Киеве и Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщают «Страна.ua» и «РБК Украина». Воздушная тревога в настоящее время объявлена по всей Украине, воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности.

О взрывах в Киеве этой ночью сообщали местные власти. Мэр города Виталий Кличко отчитывался о работе ПВО и падении обломков беспилотников в Печерском районе, из-за чего произошла разгерметизация газовой трубы. В районе 10:00 утра о взрывах в украинской столице вновь начали сообщать местные СМИ, однако в городской администрации тогда эти данные опровергли.

«Страна.ua» ранее этим утром также сообщала о взрывах в Староконстантинове Хмельницкой области, где расположен военный аэродром.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Киев Хмельницкая область Военная операция на Украине беспилотники ракеты взрывы
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