В Киеве и Хмельницкой области вновь прогремели взрывы
В Киеве и Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщают «Страна.ua» и «РБК Украина». Воздушная тревога в настоящее время объявлена по всей Украине, воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности.
О взрывах в Киеве этой ночью сообщали местные власти. Мэр города Виталий Кличко отчитывался о работе ПВО и падении обломков беспилотников в Печерском районе, из-за чего произошла разгерметизация газовой трубы. В районе 10:00 утра о взрывах в украинской столице вновь начали сообщать местные СМИ, однако в городской администрации тогда эти данные опровергли.
«Страна.ua» ранее этим утром также сообщала о взрывах в Староконстантинове Хмельницкой области, где расположен военный аэродром.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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