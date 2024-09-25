Заявление Путина по поводу изменения ядерной доктрины России. Видео

Video

Президент России Владимир Путин на заседании Постоянного совещания Совбеза по ядерному сдерживанию рассказал о предложенных изменениях в российскую ядерную доктрину.

Они предусматривают, что агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке такового Москва будет рассматривать как их совместное нападение. Применение ядерного оружия будет возможно уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечения ими российской границы. Кроме того, такое оружие, согласно предложенным изменениям, Россия может применить и в случае агрессии против Белоруссии, рассказал президент.