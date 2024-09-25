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Политика ,  
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Заявление Путина по поводу изменения ядерной доктрины России. Видео

Кремль опубликовал видео заявления Путина об изменении ядерной доктрины

Заявление Путина по поводу изменения ядерной доктрины России. Видео
Video

Президент России Владимир Путин на заседании Постоянного совещания Совбеза по ядерному сдерживанию рассказал о предложенных изменениях в российскую ядерную доктрину.

Они предусматривают, что агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке такового Москва будет рассматривать как их совместное нападение. Применение ядерного оружия будет возможно уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечения ими российской границы. Кроме того, такое оружие, согласно предложенным изменениям, Россия может применить и в случае агрессии против Белоруссии, рассказал президент.

Путин предложил изменить ядерную доктрину России
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Владимир Путин на заседании&nbsp;Постоянного совещания Совбеза по ядерному сдерживанию, Кремль, Москва

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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