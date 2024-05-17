«Тинькофф» запустит собственный QR-код для оплаты вслед за «Сбером» и ЦБ

«Тинькофф» решил запустить платежный QR-код. Такую технологию уже разработали «Сбер» и Центробанк. Сейчас они спорят, как должен выглядеть единый QR-код для рынка и нужна ли конкуренция при этом способе оплаты

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Тинькофф Банк запускает собственный платежный QR-код, рассказал РБК директор по продукту Tinkoff Pay Никита Буклиш. Таким образом, на рынке появится третий QR-код для платежей — аналогичные сервисы уже есть у Сбербанка и Системы быстрых платежей (СБП).

«В стремлении дать максимальное разнообразие платежных сценариев банки интегрируют свои платежные решения в QR-коды друг друга. Это технологическое партнерство может стать определяющим шагом к созданию единого платежного QR-кода — универсального доступа к платежным решениям разных банков, который мог бы стать удобным решением как для покупателей и магазинов, так и для всех банков», — говорит Буклиш.

Запуск технологии происходит на фоне спора о том, как она должна выглядеть. Еще в 2019 году такой механизм оплаты внедрил Сбербанк, а вскоре после него — ЦБ (с помощью СБП платить через QR-код можно в приложении любого банка). Но осенью 2023 года регулятор начал обсуждать возможное объединение QR-кодов в единый для российского рынка. Как объясняла первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова, если этого не сделать, то люди будут иметь по 15–20 QR-кодов для оплаты товаров и услуг, что сделает неудобными безналичные операции.

Сбербанк, в свою очередь, предложил ЦБ создать единый QR-код не только на базе СБП, но и на базе решения Сбербанка, чтобы сохранить конкуренцию на платежном рынке. «Мы предложили решение — у нас есть QR (Мульти QR, объединяющий разные платежные способы. — РБК) и есть банки-партнеры, которые совместно уже с нами работают. 96% клиентской базы работают с нами. Ничто не мешает нам интегрировать, мы такое предложение в ЦБ направили. Мы можем предоставить банкам возможность подключиться [к нам] либо к СБП. Все это будет в одном омни-QR, который маршрутиризируетcя в зависимости от того, что под капотом: либо через нашу систему непосредственно на банки-партнеры, либо на банки-партнеры, которые подключатся через СБП», — говорил глава Сбербанка Герман Греф. Он подчеркнул, что если единый QR будет создан только на базе СБП, то это «убьет» стимул к инновациям у Сбербанка.

Зачем нужен и как будет работать QR от «Тинькофф»

Как уточнил представитель «Тинькофф», создав Tinkoff Pay QR, банк, по сути, создал техническую основу, с помощью которой можно получить доступ к разным способам оплаты в офлайне (в магазинах и других торговых точках) и в случае необходимости видоизменять и переиспользовать для разных целей.

Платежный QR-код от Тинькофф Банка появится на всех его терминалах оплаты в течение 2024 года. При его сканировании откроется платежная страница с несколькими способами оплаты: Tinkoff Pay, СБП, в ближайшее время также появится SberPay, pay-сервисы других банков и сервис отплаты в рассрочку «Долями» от «Тинькофф». Оплатить покупки таким образом смогут владельцы телефонов на базе операционных систем iOS и Android. Похожий механизм реализован и в QR-коде Сбербанка — его пользователи могут платить через SberPay, СБП, а также через приложения банков-партнеров, среди которых «Тинькофф», Альфа-банк, Совкомбанк, МТС-банк и другие. QR-код от СБП позволяет оплачивать покупки со счетов любых банков, но оператором таких платежей является только СБП. Платежный QR-код стал более актуальным на рынке с 2022 года, после ухода из России Apple Pay и Google Pay (большинство пользователей потеряли возможность быстро платить телефоном), напоминает ведущий исследователь лаборатории блокчейн и финтех Школы управления «Сколково» Екатерина Семерикова.

Решение «Тинькофф» — это «сугубо коммерческая логика и расчет», отмечает платежный эксперт Максим Митусов: «Пользовательские привычки сформировались, их можно и нужно использовать». С одной стороны, у банка одна из крупнейших клиентских баз физических лиц, с другой — хорошие позиции в эквайринге и обслуживании корпоративных клиентов, особенно в сегменте малого и среднего бизнеса, напоминает он.

Сам «Тинькофф» поддерживает создание единого QR-кода, но считает, что устанавливать правила игры следует не НСПК как оператору СБП, а ассоциации банков, сказал представитель «Тинькофф»: «Так будет достигнут паритет и равноправие между всеми участниками рынка, чтобы этот QR-код, этот ключ к различным способам оплаты был действительно единым». По его словам, единый QR удобен для пользователей, так как не путал бы их, а также для банков — эмитентов, так как не потребовал бы от них серьезных технических доработок при запуске QR-кодов, поскольку единственное необходимое оборудование — это эквайринговый терминал.

«На рынке будет масса решений: те клиенты, кто плотно «сидит» в экосистеме «Тинькофф», будут предпочитать QR «желтого цвета», кто-то предпочтет QR «Сбера». И у всех будет возможность работать с QR СБП, — рассуждает Митусов. — Не стоит бояться конкуренции в этом направлении. Клиенту в торговой точке помогут разобраться, как это сейчас работает с СБП. Продавец меньше всего заинтересован в том, чтобы покупатель ушел и ничего не купил. И тезис о том, что множество QR на кассе его только запутают, не состоятелен — уже сейчас кассы магазинов обвешаны QR-кодами. Никого это не смущает».