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Война санкций ,  
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Путин гарантировал развитие энергетики в условиях противодействия Запада

Сюжет
Война санкций
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Планы России в сфере энергетики будут реализованы, несмотря на попытки помешать этому извне, сообщил президент Владимир Путин на пленарной сессии Российской энергетической недели. Отчет о ней опубликовала пресс-служба Кремля.

Он подчеркнул, что в стране продолжат развивать технологии в сфере сжиженного природного газа (СПГ), создавать центры по его перевалке, хранению и торговле, а также наращивать мощности арктических и восточных морских портов, укреплять связь и инфраструктуру Северного морского пути.

«Мои коллеги российские знают, о чем я говорю: проблем им создают много. Конечно, это отчасти сдерживает реализацию наших планов, но они, безусловно, будут реализованы», — подчеркнул Путин.

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Фото:Николай Михальченко / ТАСС

Он сообщил, что на долю дружественных стран приходится свыше 90% энергетического экспорта России. «При этом его физический объем, за исключением природного газа <...>, практически сохранился на уровне 2021 года», — уточнил президент.

После начала военной операции на Украине США и ЕС ввели несколько пакетов санкций против России, в том числе в сфере СПГ. Так, в июне под ограничения США попали проекты «Арктик СПГ-1» и «Арктик СПГ-3», «Мурманский СПГ», «Газпром инвест», «Русгаздобыча», «Мурманск-Трансгаз» и ООО «Обский газохимический комплекс». Вашингтон заявил, что намерен ограничить доходы России от энергетики и препятствовать развитию российских энергетических проектов. Кроме того, страны Запада ввели ценовой потолок на продажу российской нефти.

Российские власти называют международные санкции нелегитимными, неэффективными и требуют их отмены. Кремль неоднократно подчеркивал, что ограничения вредят самим западным странам.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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