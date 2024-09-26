Новак сообщил о нормальной работе Московского НПЗ после атаки дрона

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Московский нефтеперерабатывающий завод работает в штатном режиме и выпускает продукцию в полном объеме после пожара, возникшего при падении обломков дрона. Об этом сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак в рамках форума «Российская энергетическая неделя», передает корреспондент РБК.

Новак добавил, что в России наблюдается избыток дизельного топлива, которое продается как на внутреннем рынке, так и на экспорт. Он объяснил, что экспорт бензина сейчас закрыт, так как в первую очередь необходимо обеспечить им внутренний рынок.

Московский НПЗ находится в Капотне, это предприятие «Газпром нефти», которое входит в число крупнейших НПЗ России по объемам нефтепереработки. Завод обеспечивает более трети рынка топлива столичного региона и снабжает в том числе московский авиаузел.

Пожар на МНПЗ произошел 1 сентября, тогда в результате падения обломков дрона загорелось техническое помещение на территории завода.

В ту ночь территория российских регионов массово подверглась атаке украинских БПЛА. Перехвачены и уничтожены были 158 украинских дронов самолетного типа, из них два — в Москве.