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Военная операция на Украине ,  
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Собянин сообщил о сбитом дроне возле Московского НПЗ

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
Завод не поврежден, угрозы работы предприятию нет, сообщил Собянин. Всего этой ночью на подлете к Москве сбили девять беспилотников
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

ПВО сбила дрон в районе Московского нефтеперерабатывающего завода, предприятие не повреждено, угрозы его работе нет, сообщил мэр Сергей Собянин. Никто не пострадал.

Другой БПЛА уничтожили в Раменском на подлете к Москве. Позднее мэр написал, что там ликвидированы еще два дрона. «На данный момент сбито девять беспилотников», — сказал он.

МНПЗ находится в Капотне, это предприятие «Газпром нефти», которое входит в число крупнейших НПЗ России по объемам нефтепереработки. Завод обеспечивает более трети рынка топлива столичного региона и снабжает в том числе московский авиаузел.

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Ранее этой ночью ПВО уничтожили пять дронов, направлявшихся в сторону столицы: в Ленинском городском округе, Ступино, Подольске и Одинцово. Где был сбит еще один БПЛА, Собянин не уточнил.

Еще три дрона пытались атаковать Каширскую ГРЭС, сообщил глава подмосковного городского округа Михаил Шувалов. По его словам, жертв и разрушений нет, энергоснабжение не нарушено.

Ночным атакам подверглись также:

  • Тверская область — пять дронов сбили в районе Конаково. В этом в этом городе находится Конаковская ГРЭС, один из крупнейших производителей электроэнергии в центральной России;
  • Калужская область — БПЛА уничтожили в районе Калуги, а также в Козельском, Перемышельском, Кировском и Малоярославецком районах;
  • Воронежская область — уничтожены более десяти дронов, пострадавших нет, в одном из районов загорелась сухая трава;
  • Брянская область — сбиты 26 беспилотников;
  • Липецкая, Тульская, Рязанская и Белгородская области. Власти сообщали, что на подлете к Белгороду уничтожены несколько воздушных целей, каких именно, не уточнялось.
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Сергей Собянин Москва НПЗ Московский НПЗ беспилотники дроны
Сергей Собянин фото

Сергей Собянин

Мэр Москвы
21 июня 1958 года
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