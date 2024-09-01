Собянин сообщил о сбитом дроне возле Московского НПЗ

Завод не поврежден, угрозы работы предприятию нет, сообщил Собянин. Всего этой ночью на подлете к Москве сбили девять беспилотников

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

ПВО сбила дрон в районе Московского нефтеперерабатывающего завода, предприятие не повреждено, угрозы его работе нет, сообщил мэр Сергей Собянин. Никто не пострадал.

Другой БПЛА уничтожили в Раменском на подлете к Москве. Позднее мэр написал, что там ликвидированы еще два дрона. «На данный момент сбито девять беспилотников», — сказал он.

МНПЗ находится в Капотне, это предприятие «Газпром нефти», которое входит в число крупнейших НПЗ России по объемам нефтепереработки. Завод обеспечивает более трети рынка топлива столичного региона и снабжает в том числе московский авиаузел.

Ранее этой ночью ПВО уничтожили пять дронов, направлявшихся в сторону столицы: в Ленинском городском округе, Ступино, Подольске и Одинцово. Где был сбит еще один БПЛА, Собянин не уточнил.

Еще три дрона пытались атаковать Каширскую ГРЭС, сообщил глава подмосковного городского округа Михаил Шувалов. По его словам, жертв и разрушений нет, энергоснабжение не нарушено.

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