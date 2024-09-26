Зеленский встретился с Байденом на полях Генассамблеи ООН
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с американским коллегой Джо Байденом на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает офис украинского президента.
По его данным, Зеленский рассказал Байдену о ситуации на Украине, в том числе в зоне боевых действий. В разговоре особое внимание он уделил «плану победы», говорится в публикации.
79-я сессия Генассамблеи ООН началась 10 сентября. В настоящее время проходит неделя высокого уровня, она продлится до 30 сентября.
О планах представить США «план победы» Зеленский сообщил в конце августа. Он отметил, что в него входит Курская область, в которую в начале августа вторглись ВСУ. Вторым направлением плана является стратегическое место страны в инфраструктуре безопасности мира, а третьим — «мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем», пояснил президент.
В Кремле в ответ заявили, что Россия добьется успеха в военной операции вне зависимости от заявлений Киева о существовании «плана победы над Россией».
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