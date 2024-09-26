Учительница погибших от отравления детей дала характеристику их семье

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Семья из Красноярского края, где в результате отравления погибли четверо детей, была благополучной, рассказала телеканалу 360.ru их учительница.

«Они всегда ходили в школу опрятными. Родители их контролировали», — вспоминает женщина. Она добавила, что школьники пропускали уроки только по уважительной причине, а их родители всегда шли на контакт как с администрацией, так и с классным руководителем. Произошедшее учительница назвала горем как для школы, так и для всех жителей города.

В правоохранительных органах ранее подчеркивали, что семья не стояла на профилактическом учете, соседи отзывались о ней положительно.

Семья из шести человек 21 сентября обратилась к врачам с признаками отравления после ужина курицей и пельменями. За несколько дней в больнице умерли четверо детей — девочки шести, 11 и 12 лет, а также 13-летний мальчик. Их родители пришли в сознание 23 сентября, через два дня супругов выписали из больницы.

Следственный комитет рассматривает две основные версии отравления: употребление продуктов с неизвестным токсичным веществом, а также вдыхание паров инсектицидного аэрозоля. Согласно результатам экспертизы, в продуктах, которые ели все члены семьи, не было вредных веществ. В лабораторных пробах некоторых членов семьи обнаружили следы аэрозоля от насекомых.