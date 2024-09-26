Мертвого котенка отравившейся семьи отправили на судебную экспертизу
Ветеринарно-судебную экспертизу проведут мертвому котенку, найденному в доме семьи из Красноярского края, где от отравления погибли четверо детей, сообщает ТАСС со ссылкой на главк краевого Следственного комитета.
Ранее родственники пострадавших нашли домашнего питомца около дома семьи. От чего умер котенок, пока неизвестно.
«Будет проведена ветеринарно-судебная экспертиза, которая установит причины гибели животного. Для этого его труп будет доставлен в ветеринарную лабораторию в Красноярске», — сообщили агентству в ведомстве.
Семья из шести человек 21 сентября обратилась к врачам с признаками отравления. За несколько дней в больнице умерли четверо детей. Их родители пришли в сознание 23 сентября, через два дня супругов выписали из больницы.
Следственный комитет рассматривает две основные версии отравления: употребление продуктов с неизвестным токсичным веществом, а также вдыхание паров инсектицидного аэрозоля. Согласно результатам экспертизы, в продуктах, которые ели все члены семьи, не было вредных веществ.
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