СК назвал результаты анализов продуктов отравившейся семьи из Красноярска

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Во время экспертизы в продуктах семьи из Красноярска, которая отравилась и где погибли четыре ребенка, не было найдено вредных веществ. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России по Красноярскому краю и Хакасии.

Исследование проводили в Центре гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае. Там проверяли санитарно-химические и микробиологические показатели безопасности отобранных проб продуктов, в том числе пельменей, куриного мяса, домашних яиц и кетчупа.

В итоге в пробах продуктов, которые нашли дома у пострадавших, а также в магазине, где они покупали их, превышения содержания токсичных веществ не выявлено. В питьевой воде опасных показателей также не обнаружили.

В СК назвали основные версии отравления членов семьи: употребление продуктов с неизвестным токсичным веществом, а также вдыхание паров инсектицидного аэрозоля.

Семья обратилась в больницу с признаками отравления 21 сентября, после того как поужинала курицей и пельменями из местного магазина. Позднее у двоих детей резко ухудшилось самочувствие, они умерли в больнице. На следующий день стало известно о смерти третьего ребенка, а в ночь на 23 сентября умер четвертый.

Их родители пришли в сознание 23 сентября.

Экспертиза СК показала, что смерть детей наступила вследствие токсического действия неустановленного вещества. Среди версий прокуратуры были отравление продуктами из местного магазина, попадание в приготовленную пищу опасного для жизни вещества и отравление продуктами собственного хозяйства. Позднее основной версией прокуратуры стало отравление аэрозольным препаратом от насекомых, которым дом обработали накануне.