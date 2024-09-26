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Военная операция на Украине ,  
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Алаудинов предсказал итог наступления российских сил на Донбассе

Алаудинов заявил, что Зеленский будет вынужден безоговорочно капитулировать
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден капитулировать на фоне успехов России в зоне военной операции. Такое мнение высказал замначальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в телеграм-канале.

По его оценке, в районе Торецка и Часова Яра российские военные «хорошо двигаются вперед», а ВСУ на нескольких участках «оказались в очень тяжелом состоянии» и потихоньку начинают «бросать позиции».

«Я думаю, что если дела будут обстоять так же, то [Зеленский] <...> в итоге окажется перед выбором, что ему надо будет подписывать безоговорочную капитуляцию», — считает Алаудинов.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Торецк находится примерно в 15 км к западу от Горловки, которую контролируют российские военные, и в 20 км от подконтрольной Украине Константиновки. Бои в районе города продолжаются с начала лета. Украинские власти называли это направление одним из самых сложных для ВСУ.

Часов Яр расположен примерно в 10 км западнее Бахмута (Артемовска), который Россия контролирует с мая 2023 года. Бои за город идут с начала 2024 года. В конце августа в ВСУ заявили, что российские войска контролируют почти 40% Часова Яра.

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Теги
Апти Алаудинов Владимир Зеленский Военная операция на Украине
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