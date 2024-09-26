В Раде назвали фиаско поездку Зеленского в США

Владимир Зеленский (Фото: Leon Neal / Reuters)

Поездка президента Украины Владимира Зеленского в США похожа на «фиаско», считает арестованный депутат Верховной рады Александр Дубинский. Об этом он написал в телеграм-канале.

По его словам, причина в том, что «план победы» Зеленского — «набор таинственных хотелок», который требует от Вашингтона «чрезвычайного перенапряжения сил на внешнем фронте, в то время как реальная политика требует переключения усилий и ресурсов вовнутрь».

Дубинский с ноября 2023 года находится в СИЗО. Его обвинили в госизмене и участии в преступной организации. По версии следствия, он вместе с другими фигурантами, бывшими депутатами и экс-прокурором входил в состав группы, которая по заданию российских спецслужб «организовала мероприятия по дискредитации имиджа Украины на международной арене», чтобы ухудшить отношения Киева с Вашингтоном и усложнить вступление страны в Евросоюз и НАТО.

Зеленский прибыл в США 23 сентября для участия в Генеральной Ассамблее ООН. Как сообщили в его офисе, в рамках поездки он также встретится с президентом США Джо Байденом и представит ему свой «план победы».

О планах представить США «план победы» Зеленский сообщил в конце августа. Он отметил, что в этот план входит Курская область, в которую в начале августа вторглись ВСУ. В Кремле в ответ заявили, что Россия добьется успеха в военной операции вне зависимости от заявлений Киева о существовании «плана победы над Россией».