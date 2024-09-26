В Хмельницкой области во второй раз за ночь раздались взрывы

Взрывы прозвучали в городе Староконстантинове Хмельницкой области Украины, сообщают издания «Зеркало недели» и «Телеграф». Публикации появились около 6:40 по московскому времени.

О взрывах в регионе сообщают во второй раз за ночь. По данным «Суспільне», они прогремели около 3:00. Минувшей ночью взрывы также раздались в Киеве и Ивано-Франковской области.

Глава Хмельницкой военной администрации Сергей Тюрин сообщил, что пострадавших и разрушений в регионе не было.

В Староконстантинове располагается одноименный военный аэродром. Минобороны России в октябре 2023 года сообщило об уничтожении авиационных средств поражения базировавшихся там украинских воздушных сил.

В конце декабря того же года ведомство рассказало об уничтожении мест хранения горюче-смазочных материалов и ракетно-артиллерийского вооружения в Хмельницкой и Херсонской областях, в том числе на аэродроме Староконстантинов.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.