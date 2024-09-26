 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Хмельницкой области во второй раз за ночь раздались взрывы

Сюжет
Военная операция на Украине

Взрывы прозвучали в городе Староконстантинове Хмельницкой области Украины, сообщают издания «Зеркало недели» и «Телеграф». Публикации появились около 6:40 по московскому времени.

О взрывах в регионе сообщают во второй раз за ночь. По данным «Суспільне», они прогремели около 3:00. Минувшей ночью взрывы также раздались в Киеве и Ивано-Франковской области.

Глава Хмельницкой военной администрации Сергей Тюрин сообщил, что пострадавших и разрушений в регионе не было.

Серия взрывов прогремела в Киеве и Хмельницкой области
Политика

В Староконстантинове располагается одноименный военный аэродром. Минобороны России в октябре 2023 года сообщило об уничтожении авиационных средств поражения базировавшихся там украинских воздушных сил.

В конце декабря того же года ведомство рассказало об уничтожении мест хранения горюче-смазочных материалов и ракетно-артиллерийского вооружения в Хмельницкой и Херсонской областях, в том числе на аэродроме Староконстантинов.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Умер актер Роман Мадянов

Водителей собираются штрафовать за электронные сигареты за рулем

В Госдуму внесли законопроект о пропаганде чайлдфри

Владельцы гибридов пожаловались на завышенный в 3 раза транспортный налог

Израиль начал военную операцию в Ливане

Неизвестные прислали Фицо по почте конверт с пулей

Мосбиржа запустит торги вечными фьючерсами на акции Сбера и «Газпрома»

Клуб Слуцкого проиграл в полуфинале Кубка Китая

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Хмельницкая область взрывы Украина
Материалы по теме
Серия взрывов прогремела в Киеве и Хмельницкой области
Политика
В Запорожской области прогремели взрывы
Политика
В Харькове и Сумах прозвучали взрывы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 103,48 (+0,07) Инвестиции, 25 сен, 17:52 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 92,39 (-0,47) Инвестиции, 25 сен, 17:52
ВТБ сообщил о росте мошенничества через обновление банковских приложенийОбщество, 08:01
Юристы увидели в запрете чайлдфри риски для блогеров и презервативовТехнологии и медиа, 08:00
В Хмельницкой области во второй раз за ночь раздались взрывыПолитика, 07:53
Абхазия ратифицировала соглашение, бывшее условием для выплат РоссииПолитика, 07:43
Минобороны отчиталось об уничтожении семи дронов над тремя регионамиПолитика, 07:40
Авиация нанесла удар по пункту дислокации наемников в Харьковской областиПолитика, 07:34
ЦБ сформировал позицию по вопросу прямого доступа инвесторов на биржуИнвестиции, 07:30
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Посол в Германии заявил о «дилемме» мирной инициативы канцлера ШольцаПолитика, 07:30
Чехия предостерегла Киев, что потеря половины населения не будет победойПолитика, 07:29
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 07:27
Эксперты назвали лучшие трансферы лета Российской премьер-лигиСпорт, 07:15
В Брянской области уничтожили украинский беспилотникПолитика, 07:07
Какие секторы больше других зависят от исхода выборов в США — BlackRockPro, 07:00
Верховный суд поддержал банк из Ливии в споре о займе и банкротствеЭкономика, 07:00