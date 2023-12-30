Минобороны заявило о поражении складов ВСУ на аэродроме Староконстантинов

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Российские военные уничтожили места хранения горюче-смазочных материалов и ракетно-артиллерийского вооружения в Хмельницкой и Херсонской областях, сообщило Минобороны России в ежедневной сводке.

Поражены склады на аэродроме Староконстантинов Хмельницкой oбласти и в районе населенного пункта Чернобаевка Херсонской области. Также военные поразили живую силу и военную технику противника в 118 районах, отметили в ведомстве.

14 декабря Минобороны сообщило об уничтожении складов двух бригад ВСУ в Херсонской и Запорожской областях. Тогда на купянском, краснолиманском и донецком направлениях украинские военные потеряли французскую самоходную артиллерийскую установку CAESAR, три гаубицы «Мста-Б», две САУ «Акация» и другие виды вооружения и военной техники.