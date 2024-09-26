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Военная операция на Украине ,  
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Серия взрывов прогремела в Киеве и Хмельницкой области

Сюжет
Военная операция на Украине

В Киеве слышны взрывы, сообщают телеканалы ТСН и «Суспільне».

В столице Украины неоднократно объявляли воздушную тревогу, сообщила местная военная администрация. Последний раз сигнал начал действовать с 2:28 мск.

Звуки взрывов также слышны в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях, сообщает «Суспільне».

В Киеве прогремели взрывы
Политика
Фото:Кирилл Чуботин / Keystone Press Agency / Global Look Press

Всего тревога объявлена в 13 областях Украины.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Военная операция на Украине Киев Хмельницкая область
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