Серия взрывов прогремела в Киеве и Хмельницкой области

В Киеве слышны взрывы, сообщают телеканалы ТСН и «Суспільне».

В столице Украины неоднократно объявляли воздушную тревогу, сообщила местная военная администрация. Последний раз сигнал начал действовать с 2:28 мск.

Звуки взрывов также слышны в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях, сообщает «Суспільне».

Всего тревога объявлена в 13 областях Украины.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.