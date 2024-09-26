Серия взрывов прогремела в Киеве и Хмельницкой области
В Киеве слышны взрывы, сообщают телеканалы ТСН и «Суспільне».
В столице Украины неоднократно объявляли воздушную тревогу, сообщила местная военная администрация. Последний раз сигнал начал действовать с 2:28 мск.
Звуки взрывов также слышны в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях, сообщает «Суспільне».
Всего тревога объявлена в 13 областях Украины.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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