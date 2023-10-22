Минобороны сообщило об ударе по аэродрому в Хмельницкой области

Минобороны сообщило об ударе по аэродрому в Хмельницкой области

Су-24МР ВСУ на аэродроме Староконстантинов (Фото: Анатолий Морарь / wikipedia.org)

Российские военные уничтожили авиационные средства поражения на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области на западе Украины, сообщило Минобороны.

«На аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области уничтожены авиационные средства поражения воздушных сил Украины», — говорится в сводке военного ведомства.

Кроме того, в районе города Кривой Рог Днепропетровской области военные уничтожили склады боеприпасов танковой бригады ВСУ.

Близ населенного пункта Подлиман Харьковской области поражен узел связи механизированной бригады ВСУ. В ведомстве добавили, что силы ПВО сбили три самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, а также один Су-25 северо-западнее города Донецк. Минобороны также заявило, что военные предотвратили попытки подразделений ВСУ форсировать Днепр.

Минобороны регулярно отчитывается об уничтожении военной техники ВСУ. Накануне, 21 октября, российские войска уничтожили две боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубицу Д-30 на краснолиманском направлении; три пикапа на купянском направлении; два танка, три автомобиля и гаубицы FH-70, М119 и Д-20 на запорожском направлении; а также гаубицу М777 и боевую машину РСЗО «Град» на донецком направлении.